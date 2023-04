Lady Gaga ottiene un’importante ruolo da Biden: comunicato della Casa Bianca

Nuovo importante riconoscimento per Lady Gaga. Il presidente degli Stati Uniti ha nominato la Germanotta copresidente della Commissione presidenziale per le arti e le discipline umanistiche (il President’s Committee on the Arts and the Humanities fondato nel 1982 ha il ruolo di consigliare il Presidente sulla politica culturale).

La First Lady ricopre il ruolo di presidente onorario del comitato, composto da membri nominati dal presidente. Della PCAH fanno parte solitamente gli artisti, gli studiosi e i filantropi che più si sono distinti negli ultimi anni e che hanno dimostrato un serio impegno per le arti e le discipline umanistiche. Per questo motivo Biden ha deciso che Lady Gaga (che aveva anche cantato all’inauguration day di Biden) è la persona giusta per ricoprire uno dei ruoli più importanti e prestigiosi, quello di copresidente.

