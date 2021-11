Lady Gaga sarà ospite a Che tempo che fa: la popstar e attrice italo-americana presenterà il suo nuovo film House of Gucci.

Altro grande colpo per Che tempo che fa. Il programma di Fabio Fazio, in onda su Rai 3 ogni domenica, dopo aver dato spazio a una rockstar leggendaria come Brian May e a una super popstar come Ed Sheeran (seppur da remoto), ospiterà un altro personaggio unico e amato in tutto il mondo: Lady Gaga. L’artista, musicista e attrice italo-americana sarà protagonista all’interno del programma il 14 novembre, per promuovere il suo ultimo film, House of Gucci.

Lady Gaga

Lady Gaga a Che tempo che fa

A dare l’annuncio dell’arrivo di Gaga in Italia è stato lo stesso programma della Rai attraverso il proprio account ufficiale. Per miss Germanotta, reduce alla pubblicazione lo scorso 30 settembre del suo secondo album con Tony Bennett, Love for Sale, sarà l’occasione per parlare non solo di musica e di nuovi progetti, ma anche e soprattutto di House of Gucci. Nel nuovo film di Ridley Scott l’artista sarà protagonista nei panni di Patrizia Reggiani, uno dei ruoli più delicati e importanti della sua carriera cinematografica.

Di seguito l’annuncio:

Lady Gaga protagonista di House of Gucci

Pellicola basata sul libro The House of Gucci: a sensational story of murder, madness, glamour and greed di Sara Gay Forde, arriverà al cinema il 16 dicembre. Al centro della vicenda l’omicidio di Maurizio Gucci, di cui Patrizia Reggiani fu la mandante. Con Gaga sul grande schermo ci sarà un cast da favola, composto da attori come Al Pacino, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek e tanti altri.

Negli ultimi giorni l’artista ha già presentato il film parlando di quanto sia stato importante per lei studiare il ruolo. Ai microfoni di British Vogue ha raccontato di aver vissuto come Patrizia Reggiani per un anno e mezzo, utilizzando il suo accento, cambiando colore dei capelli, guardando il mondo con i suoi occhi, per cercare di dare il meglio sul set.