Lady Gaga è una delle poche star a non aver mai nascosto il suo lato più umano, il suo dolore e i momenti in cui si è spezzata. La Germanotta durante la presentazione del libro Channel Kindness ha ricordato il periodo in cui è stata bullizzata e adesso in un’intervista rilasciata per il programma della CBS ‘Sunday Morning‘ ha rivelato di aver pensato che non aveva più senso vivere. Stefani ha raccontato di come Lady Gaga sia il suo nemico numero uno, di come le abbia regalato e poi tolto tutto, fino a farla sentire un oggetto e non più una persona.

“Il mio più grande nemico è Lady Gaga, ecco ciò che penso. È proprio lei il mio più grande nemico. Non puoi andare a fare la spesa. Se vai a cena fuori con la tua famiglia, ci sarà sicuramente qualcuno che verrà al tuo tavolo a chiederti una foto o un autografo. Sei sempre al centro dell’attenzione. Se vado al supermercato e qualcuno si avvicina, mi mette un cellulare in faccia e comincia a scattare foto, vado nel panico e comincio a sentire dolori in tutto il corpo. Mi sento un oggetto, non una persona. Per colpa di Lady Gaga ho rinunciato completamente a me stessa.

Ho odiato essere famosa, odiato essere una star. Non è sempre facile, quando hai problemi mentali, mostrarti agli altri. Io lo facevo. Mi facevo del male e poi dicevo: ‘Guardate, mi sono tagliata, sto soffrendo’. Non trovavo altre ragioni per essere viva se non per la mia famiglia. Lo pensavo davvero: ‘Perché dovrei continuare a vivere?’. Per un paio d’anni sono rimasta in casa e c’era chi mi sorvegliava per assicurarsi che fossi al sicuro.

Ora non odio più Lady Gaga. Ho trovato un modo per amare me stessa. Adesso quando guardo quel pianoforte penso che lo amo, che mi permette di esprimermi, di fare poesia”.