Lady Gaga va in pausa e arriva Stefani Germanotta, almeno fino alle elezioni americane del prossimo 3 novembre.

“Molti di voi mi conoscono come ‘Lady Gaga’, ma il mio vero nome è Stefani Germanotta e per i prossimi 21 giorni vi parlerò come Stefani. Con questo nome io voterò in California. Non avrei mai immaginato che avremmo vissuto questa situazione e che il nostro paese avrebbe affrontato certe cose. Penso che lo stesso valga per voi, ma non voglio mettervi in bocca le mie parole. Questo è un tempo difficile per tutti, ma voglio che ricordiate che sopravvivere e lottare è giusto adesso. Le vostre voci contano, il 3 di novembre sta per arrivare, il giorno delle elezioni. I miei amici su http://turbovote.org vi spiegano come votare, vi dicono come registrarvi e tutto in maniera molto semplice. […] Ricordate che siamo più forti quando parliamo”.

Se pensate che l’invito di Gaga (ma anche Stefani Germanotta ecco cch) di consultare un sito che spiega come votare sia esagerato, allora vi suggerisco di guardare il nuovo documentario di Netflix ‘Whose Vote Counts, Explained‘. Fidatevi, l’ho visto e mi sono reso conto che in USA le regole su come votare sono più complicate del pongo regolamento di Amici di Maria.

If anyone else is NERVOUS ABOUT THIS ELECTION 🤬😫😳🤯 I found this site https://t.co/rU6XTo7ckR where it’s SUPER EASY to check voter registration, make a plan on how to vote, and sign up for reminders!! (My favorite 💕🧝‍♀️) 21 days until Election Day! Just sign up, and you’re set! pic.twitter.com/EpWVEijUaI

— Lady Gaga (@ladygaga) October 14, 2020