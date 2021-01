L’amministrazione Biden ha invitato Lady Gaga a cantante l’inno americano per l’Inauguration Day 2021. L’esibizione è stata un vero successo, su You Tube ha già raggiunto milioni di visualizzazioni in poco più di 24 ore e molti colleghi si sono complimentati con la Germanotta. Anche la nota interprete di Dolceamaro, Barbara d’Urso, ha detto la sua: “Ragazzi è stata fantastica, lei è over the top“.

Proprio l’esibizione sulle note di The Star Spangled Banner ha messo in ombra Joe Biden, almeno su internet. Lady Gaga infatti il 20 gennaio è stata la persona più cercata su Google, con più di 5 milioni di ricerche in una giornata. Sotto alla popstar di Rain On Me Kamala Harris con 2 milioni di ricerche e al terzo gradino del podio Bernie Sanders (probabilmente per tutti i meme che circolano su Twitter). Che dire, Lady Gaga ha alzato ancora una volta l’asticella.

