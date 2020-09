Come annunciato a luglio, Lady Gaga è la testimonial del nuovissimo profumo di Valentino, Voce Viva. Nello spot integrale uscito oggi la Germanotta canta quella perla che è Sine From Above. La popstar in questo video è meravigliosa, ma la vera protagonista è la musica, il pezzo contenuto in Chromatica è un capolavoro anche in questa trasposizione piano e voce.

Pretendo la versione completa di Sine From Above acustica.

Lady Gaga en el comercial de la nueva fragancia de Valentino “Voce Viva”. Además cuenta con una versión acústica de Sine From Above. #VoceVivapic.twitter.com/m7tmktQ19o — Lady Gaga 95 #APRUEBO (@ladygagachile95) September 17, 2020

La versión a piano de «Sine From Above», de Lady Gaga junto a otrxs artistxs, para el anuncio del nuevo perfume de Valentino es increíble, el vello de punta. pic.twitter.com/pUvHZSfG0G — Blazin’ Bad Zula 🇮🇨 (@beardphrodite_) September 17, 2020

Pierpaolo Piccioli parla del profumo Voce Viva di Valentino a L’Officiel.