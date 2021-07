Stamani la MGM ha pubblicato il trailer di House of Gucci che ha fatto impazzire i Little Monster ed è piaciuto anche molti giornalisti. La reporter Liv Marks ha iniziato a condividere brevi clip di Lady Gaga tratte dal trailer e le ha fatto i complimenti: “Ragazzi questa è storia, è una magnifica Patrizia Reggiani. Guardate il trucco, le espressioni, i costumi, è tutto fantastico. Lei è assolutamente impeccabile. Sto tremando mentre guardo questo filmato è strepitosa. Ciò che Lady Gaga ha ottenuto negli ultimi 13 anni è strabiliante. Il suo talento è semplicemente impareggiabile. Non smette mai di superare se stessa e aver assistito fin dall’inizio al suo viaggio da fan e giornalista è davvero qualcosa di speciale. Si sta preparando al secondo Oscar. Ti adoriamo“.

Make sure you say your prayers morning and night; Father, Son and House of Gucci pic.twitter.com/gmgUqJLlYh — Liv Marks (@OliviaLilyMarks) July 30, 2021

Someone send me oxygen immediately pic.twitter.com/0y1ecQZrTR — Liv Marks (@OliviaLilyMarks) July 30, 2021

La Germanotta ha citato uno dei tweet di Liv ed ha scritto un messaggio per il regista di House of Gucci e per gli italiani: “Ti amo Ridley, così come adoro tutto il cast e tutti gli italiani che ci hanno sostenuto per le riprese durante il Covid. Grazie, vi amo. Italia sei il mio cuore e quello di tutta la mia famiglia“.

Il tweet di Lady gaga per l’Italia.