Dopo più di due mesi in Italia, Lady Gaga ieri pomeriggio è volata via alla volta degli Stati Uniti. La cantante di Chromatica è arrivata a Roma lo scorso febbraio per girare il film ‘House of Gucci’ di Ridley Scott. Le riprese sono finite e ieri la popstar è uscita dal suo hotel romano per l’ultima volta. La Germanotta evidentemente commossa ha salutato i fan ed ha lanciato dei tulipani ai Little Monster. Un arrivederci da vera star.

La Germanotta ha anche salutato gli italiani dal suo profilo Twitter. Belle parole per il paese d’origine dei suoi nonni, che l’ha ospitata nei mesi di riprese del suo ultimo film.

I wish to thank all of Italy for cheering me on while I film this movie—I hug & kiss you, tell you I believe in you ❤️ prayers 🇮🇹🙏to my place of origin—a country built on the promise of hard work & family. I hope I made you proud. I’m proud to be Italian. Ti Amo. #HouseOfGucci

— Lady Gaga (@ladygaga) May 9, 2021