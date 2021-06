Kylie nel nuovo disco di Lady Gaga: “Born This Way The Tenth Anniversary”

Donatella Versace ci aveva avvisati che Lady Gaga per il 10° anniversario di Born This Way avrebbe fatto le cose in grande e così è stato. Dopo la collezione con Versace, la Germanotta il prossimo 25 giugno rilascerà “Born This Way The Tenth Anniversary”. Oggi come secondo estratto (dopo Judas di Big Freeda) di questa riedizione la cantante americana ha lanciato Marry The Night cantata da Kylie Minogue. Onestamente avrei preferito un duetto, ma l’idea comunque è carina.

Ovviamente imparagonabile alla versione originale, la voce da fatina di Kylie si sposa meno rispetto a quella di Gaga con un questo brano (anche se è stato riarrangiato), ma nel complesso è una gioia per le orecchie, visti i tempi duri che sta attraversando il pop. Non ci scordiamo che ultimamente gridiamo al capolavoro per robaccia che nel 2011 sarebbe finita tra gli scarti degli album delle popstar.

The newest reimagined #BornThisWay track, #MarryTheNight by warrior queen @KylieMinogue, is out now! 😍🌙 https://t.co/egcWZpJ5x7 “Born This Way The Tenth Anniversary” will be available on its new release date of June 25 ❤️ Pre-order the CD at https://t.co/Q5CJYNiYkZ pic.twitter.com/yX4woQXKLM — Lady Gaga (@ladygaga) June 11, 2021

me listening me listening

to marry the to marry the

night by lady night by kylie

gaga in 2011 minogue in 2021 pic.twitter.com/vb0TuAxDvF — Sebastian Sawicki (@SebastianSawiki) June 11, 2021

Born This Way The Tenth Anniversary: la tracklist.

1“Marry the Night”

2“Born This Way”

3“Government Hooker”

4“Judas”

5“Americano”

6“Hair”

7“Scheiße”

8“Bloody Mary”

9“Bad Kids”

10“Highway Unicorn (Road to Love)”

11“Heavy Metal Lover”

12“Electric Chapel”

13“Yoü and I”

14“The Edge of Glory”

Born This Way canzoni re-interpretate:

1“Marry the Night” – di Kylie Minogue

2“Judas” – di Big Freedia

3“Highway Unicorn (Road to Love)” – di artista tba

4“Yoü and I” – di artista tba

5“The Edge of Glory” – di artista tba

6“Born This Way (The Country Road Version)” – di artista tba

Big Freeda e la collaborazione con Lady Gaga.

“Quando è uscito il disco, Judas è stata fin da subito una delle mie canzoni preferite e ho fortemente voluto ricantarla oggi. Sono davvero felicissima che sia la prima canzone di questo nuovo progetto ad uscire. Per me “Judas” è una canzone d’amore che parla di qualcuno che vuol farti sentire sbagliato. Anche a me è capitato, a chi altro?”