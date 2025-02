LADY GAGA: La Tracklist di “MAYHEM”, in Arrivo il 7 Marzo

Lady Gaga ha annunciato la tracklist del suo settimo album in studio, intitolato “MAYHEM”, che sarà rilasciato il 7 marzo. Questo album rappresenta un ritorno alle radici pop dell’artista, ma con un sound contemporaneo e audace. Nel frattempo, il singolo “Abracadabra” continua a guadagnare posizioni nelle classifiche mondiali, affiancato da “Die with a Smile”, una collaborazione con Bruno Mars, rimasta al numero 1 su Spotify Global. Lady Gaga ha anche stabilito un record, diventando l’artista donna con il maggior numero di ascoltatori mensili su Spotify, superando i 123 milioni.

Gaga ha descritto il progetto come un ritorno alla musica pop che i suoi fan apprezzavano, ma non in modo nostalgico. “MAYHEM” è descritto come una reinvenzione del suo sound originale, con un approccio caleidoscopico che attinge al suo ampio repertorio, mantenendo una prospettiva artistica fresca e audace. Ha affermato che il lavoro rappresenta una riscoperta di sé stessa, affermando che “il caos che pensavo fosse scomparso da tempo è completamente intatto”. Ella invita a fare amicizia con i propri demoni invece di rifugiarsi in una fuga costante.

La tracklist dell’album include 14 canzoni, tra cui “Disease”, “Garden of Eden”, “Killah” (feat. Gesaffelstein), e “Shadow Of A Man”, con la traccia finale “Die With A Smile” in collaborazione con Bruno Mars. Con questo nuovo lavoro, Lady Gaga continua a evolversi artisticamente, mescolando influenze passate e nuove.