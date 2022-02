Lady Gaga, nonostante la fatica fatta nel vestire i panni di Patrizia Reggiani per il film House Of Gucci (panni vestiti dentro e fuori il set, come dichiarato dalla cantante), non è riuscita ad ottenere la nomination agli Oscar come miglior attrice protagonista. Al suo posto sono state nominate Jessica Chastain, Olivia Colman, Penelope Cruz, Nicole Kidman e Kristen Stewart.

Miss Germanotta tuttavia ha preso con sportività (almeno pubblicamente) la mancata nomination. Ecco cosa ha scritto su Instagram:

“A tutti i candidati di quest’anno, congratulazioni per tutto il vostro duro lavoro, la vostra dedizione, le vostre nomination e le vostre magie. Tutti voi meritate un importante riconoscimento per quello che è stato un panorama davvero meraviglioso di esibizioni e risultati. La vostra dedizione durante il Covid, i vostri enormi cuori e la vostra capacità di raccontare storie incredibili è un dono per tutto il mondo, durante quello che per molti è stato un periodo molto difficile. Congratulazioni amici miei, Bravo!”.

Lady Gaga, House Of Gucci riceve una nomination come miglior trucco e parrucco

Mi dispiace per Lady Gaga, il Premio Oscar sarebbe stato per lei l’ennesimo successo dopo le nomination ai Golden Globe, ai SAG ed ai Bafta.

House Of Gucci agli Oscar ha ricevuto una sola nomination per il miglior trucco e parrucco. Effettivamente trasformare Jared Leto in Paolo Gucci non deve essere stato molto semplice.