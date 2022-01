House of Gucci è uscito da più di un mese anche nel nostro paese, ma adesso grazie a Lady Gaga (che è stata nominata ai SAG Awards) sappiamo che ci siamo persi una parte interessante del film. La Germanotta e Salma Hayek si erano spinte oltre facendo nascere una relazione speciale tra Pina e Patrizia Reggiani. Il regista però ha tagliato queste scene.

Mi auguro che in un cofanetto dvd Ridley Scott decida di regalarci la svolta saffica di Patrizia e Pina.

Lady Gaga says that her and Salma Hayek’s ‘House of Gucci’ characters developed a sеxual relationship in scenes that didn’t make the final cut. pic.twitter.com/yuU5Ov2nis

