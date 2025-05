Lady Gaga Incanta al YouTube Brandcast con un Concerto Epico

A meno di due settimane dal grande concerto di Copacabana in Brasile, dove ha accolto oltre due milioni di fan, Lady Gaga si è esibita ieri sera al YouTube Brandcast 2025, un evento annuale organizzato da Google per inserzionisti e agenzie pubblicitarie. Neal Mohan, CEO di YouTube, ha invitato la popstar per la sua capacità di incarnare i valori della piattaforma e per i suoi iconici video, come “Shallow” e “Bad Romance”, alcuni dei quali hanno superato il miliardo di visualizzazioni.

L’evento si è svolto al Lincoln Center di New York, e Lady Gaga ha aperto il concerto con “Abracadabra”, indossando un abito di pelle e un copricapo prezioso. Ha poi cantato brani dal suo ultimo album “Mayhem”, tra cui “Perfect Celebrity”, “Vanish Into You” e “How Bad Do U Want Me”, riservando un momento per il classico “Shallow”, durante il quale ha ricevuto una standing ovation dal pubblico.

Deadline ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento, evidenziando che è un evento raro in tali contesti. La performance ha dimostrato la versatilità e il talento di Lady Gaga, sempre capace di offrire uno spettacolo coinvolgente, indipendentemente dal tipo di palco.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it