Lady Gaga Incanta al TUDUM con un Show da Brividi

La nuova era di Lady Gaga ha riportato il pop a vette di perfezione grazie a singoli di successo, look sorprendenti e concerti memorabili. Ieri sera, durante l’evento Netflix TUDUM, ha presentato uno spettacolo straordinario ispirato a “Mercoledì” e alla Famiglia Addams. La popstar interpreterà Rosaline Rotwood, un’insegnante di Nevermore, nella seconda stagione della serie, il cui debutto è previsto per il 6 agosto 2025, con una seconda parte il 3 settembre 2025.

L’esibizione è iniziata con Lady Gaga chiusa in una bara con la scritta “qui riposa la monster queen”. Dopo essere uscita, ha cantato “Zombieboy”, circondata da ballerini in costume. Ha proseguito con “Bloody Mary” e ha concluso con la hit “Abracadabra”, esibendosi attorno a un tavolo dove era seduta anche Jenna Ortega.

Ortega, entusiasta di vedere Gaga nel ruolo, ha condiviso la sua ammirazione per la popstar, raccontando un episodio del passato in cui Gaga aveva inviato un video simpatico a lei, rivelando quanto fosse grata di vederla esibirsi ora. La prima stagione di “Mercoledì” è andata in onda nel 2022 e il lungo intervallo tra le stagioni ha suscitato attesa tra i fan.

Le voci su un possibile coinvolgimento di Lady Gaga erano già circolate nel 2023, segnando un momento significativo nella carriera della popstar e nella serie. Jenna Ortega ha suggerito che un’interazione tra Gaga e il suo personaggio potrebbe enfatizzare una relazione di comprensione tra “mostri”.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it