Dodici anni fa con l’arrivo di Lady Gaga in molti erano convinti di trovarsi difronte ad una meteora pop, l’ennesima star che si sarebbe bruciata velocemente dopo qualche hit…



Non soltanto la Germanotta continua a brillare a fare incetta di premi agli eventi musicali, televisivi e cinematografici (A sce*a io sono un premio Oscar quindi zitta cit.), ma i suoi nuovi lavori discografici vanno ancora benone, Chromatica e Rain On Me hanno raggiunto la vetta della Billboard HOT200 e HOT100. Ma i successi arrivano anche per i vecchi album, A Star Is Born infatti ha appena superato le 100 settimane di permanenza nella HOT200, 4 della quali è stato alla numero 1. E proprio in queste ore ARTPOP ha superato 700 milioni di riproduzioni su Spotify, numeri davvero impressionanti per un album uscito nel 2013 quando ancora in pochi usavano le piattaforme di streaming.

Chi spera nella morte artistica di Lady Gaga dovrà aspettare, forse ancora molto, molto a lungo.

A Star Is Born has now spent 100 weeks on the Billboard 200. It hasn’t left the chart since its release back in 2018. — ⚔️ GAGA DAILY ⚔️ (@gagadaily) September 7, 2020

“ARTPOP” ha superado los 700 millones de streams en Spotify. pic.twitter.com/xkWPEIP94Z — ladygaga_py🇵🇾 (@ladygagapy_) September 7, 2020