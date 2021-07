Sono stati diffusi i primi poster e il trailer di House of Gucci, il film di Ridley Scott con protagonista Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani.

Lady Gaga come non l’abbiamo mai vista. Sono finalmente arrivati online i poster ufficiali e il trailer di House of Gucci, il film di Ridley Scott che avrà per protagonista Lady Gaga. La popstar interpreterà all’interno della pellicola Patrizia Reggiani, e sarà affiancata da un cast stellare composto da nomi come Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino e Jeremy Irons.

Lady Gaga in House of Gucci: il poster

Splendida, algida, letale. Nel primo poster ufficiale che la vede protagonista per il nuovo film di Ridley Scott, la popstar di origini italiane appare come non l’abbiamo mai vista. Non sarà questa la prima volta di una sua importante apparizione sul grande schermo, ma la sensazione è che questa possa essere per Gaga la performance della carriera.

Lady Gaga

Non a caso, tutti i suoi fan hanno accolto con enorme entusiasmo la pubblicazione e distribuzione dei primi poster, commentando la sua immagine con parole cariche di pathos: “Epica“, “Perfetta“, “Non vediamo l’ora di vederlo“. Questa la foto che ha aumentato le attese di tutti:

Il teaser trailer di House of Gucci

Nuova ed ennesima pellicola di un grande cineasta americano come Ridley Scott, House of Gucci è uno dei film più attesi di questo 2021, complice la presenza non solo della splendida miss Germanotta, ma da un cast pazzesco composto tra gli altri da Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons e Robert De Niro.

Prodotto da De Niro e da Giannina Scott, dovrebbe essere distribuito negli Stati Uniti dal 24 novembre 2021. In Italia potrebbe arrivare già qualche giorno prima, distribuito da Universal Pictures. Non resta che attendere l’ufficialità. Intanto, godiamoci il primo trailer: