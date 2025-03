LADY GAGA in cima alle classifiche degli album e dei formati fisici nel Regno Unito

Lady Gaga debutta al Numero 1 della Official Albums Chart con il suo sesto album in studio, MAYHEM, vendendo 55.600 unità nella prima settimana, di cui oltre 36.000 copie fisiche. Questo trionfo segna il suo quinto album a raggiungere la vetta, dopo The Fame/The Fame Monster, Born This Way, ARTPOP e Chromatica, e la colonna sonora di A Star Is Born nel 2018.

In altre notizie, JENNIE delle BLACKPINK entra al Numero 3 con RUBY, il suo debutto solista, diventando il secondo membro del gruppo a entrare nella Top 5, dopo ROSÉ con rosie al quarto posto.

Nella Official Singles Chart, Chappell Roan mantiene il primo posto con Pink Pony Club per la seconda settimana consecutiva. La canzone, una traccia synth-pop, resiste alla concorrenza di Alex Warren e Lady Gaga. Nel frattempo, Alex Warren raggiunge il suo miglior piazzamento con Ordinary al Numero 2, emergendo come principale sfidante di Chappell.

Grazie all’uscita di MAYHEM, Lady Gaga ottiene positività anche nella classifica singoli: Abracadabra guadagna tre posizioni e si piazza al Numero 3, mentre Die With A Smile con Bruno Mars rientra nella Top 20 al Numero 18. Inoltre, Garden of Eden fa il suo ingresso nella Top 40 al Numero 23, regalando a Gaga il suo 32° piazzamento.

Infine, Lady Gaga guida anche la classifica dei vinili in Uk, consolidando ulteriormente il suo successo.