Lady Gaga continua imperterrita la promozione di House Of Gucci e dopo essere stata in Europa è tornata negli Stati Uniti, ospite del Good Morning America.

Al giornalista la cantante ha ricordato l’intervista fatta con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, sostenendo come lui – e tutti gli italiani in generale – siano rimasti piacevolmente colpiti dall’accento italiano che ha usato per il film. Più precisamente l’accento di Vignola, paesino della provincia di Modena, dove è nata Patrizia Reggiani.

Non Lady Gaga che cita @fabfazio al good morning america!! Neanche lei ha superato ancora quel momento @chetempochefa #CTCF pic.twitter.com/FstadFajvn — federico (@FedericoDePalm3) November 16, 2021

Tesi che però è stata smontata da Francesca De Martini, acting e dialogue coach del film House Of Gucci arruolata da Salma Hayek per il suo ruolo di Pina Auriemma. Intervistata dal The Daily Beast, la De Martini ha dichiarato:

“Mi dispiace dirlo, ma quello di Miss Germanotta non è esattamente un accento italiano, sembra più russo. Credo che Salma Hayek abbia intuito che il suo accento non era quello giusto, era preoccupata di sbagliare anche lei. Per questo mi ha chiamato. Sul set avevo gli auricolari per sentire Salma, e in quel momento ho potuto ascoltare anche Gaga”.

Apprezziamo l’impegno.

Lady Gaga e Patrizia Reggiani, gli accenti a confronto

Lady Gaga and Patrizia Reggiani accent comparison (Part 3) #HouseOfGucci pic.twitter.com/8XDKBrW5ip — Gaga Daily (@gagadaily) November 16, 2021

A comparison of Lady Gaga and the real Patrizia Reggiani’s accents #HouseOfGucci pic.twitter.com/tD8a8Wnol4 — Film Updates (@FilmUpdates) November 15, 2021