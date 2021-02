Oggi pomeriggio TMZ ha diffuso la notizia del rapimento di due dei cani di Lady Gaga e dell’aggressione del dog sitter. Una fonte vicina alla popstar di Chromatica ha parlato con ET: “Lady Gaga è fuori di sé per questa situazione. Non sta bene è devastata per quello che è accaduto. Ryan non è solo il suo dog sitter, ma anche un suo grande amico. È inorridita che sia successo tutto questo“.

TMZ e la Polizia hanno diffuso anche il video del momento dell’aggressione e le immagini sono davvero forti. Nel filmato si vede Ryan che cammina con i 3 piccoli, mentre un’auto si affianca al ragazzo, dal veicolo escono due uomini che pestano il dog sitter (che invano ha gridato aiuto), poi si sente un colpo di pistola, il lamento dei cagnolini e la sgommata della macchina. Alla fine della clip si vede anche Asia, che è riuscita a sfuggire ai mostri che hanno tentato di rapirla. Ammetto che vedere questo video non è stato facile, mi auguro solo che Koji e Gustav vengano ritrovati sani e salvi al più presto!

WARNING: GRAPHIC CONTENT!

CCTV shows moment Lady Gaga’s dogs were taken & her dog walker was shot. “The neighbour only agreed to release this video after getting word from Gaga that she & her team wanted it to be seen to catch the shooter and recover her dogs, Koji and Gustav.“ pic.twitter.com/z1LwUcLrx2

