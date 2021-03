Era il 25 febbraio quando Ryan Fischer, dog sitter di Lady Gaga, venne aggredito a Los Angeles da due uomini che gli spararono per cercare di rapire i cani.

La notizia fece il giro del mondo e sconvolse la cantante, in quel momento in Italia per girare il film di Ridley Scott, House Of Gucci.

“Ci è stato detto che Lady Gaga sta offrendo 500.000 dollari per riavere i suoi cani. I cani sono stati malmenati, due sono stati rapiti e uno è stato appena ritrovato. Fonti vicine a Lady Gaga ci dicono che è estremamente arrabbiata e disperata e che sta offrendo mezzo milione di dollari a chiunque l’aiuti a riavere i due cani”.

A distanza di un mese l’uomo ha rotto il silenzio.

“In ospedale, il mio polmone è collassato di nuovo nonostante il tubo toracico a sostegno. E poi è crollato di nuovo. E ancora. È diventato abbastanza chiaro che il mio polmone non stava guarendo e la ferita del proiettile aveva sfregiato i miei tessuti come un’ustione. Potrebbero volerci mesi, se mai, prima che il buco si chiuda. Mentre venivo portato in chirurgia, ho finalmente accettato che la mia guarigione fosse diventata tutt’altro che una linea retta”.

E ancora:

Ora sto trovando la mia strada nel mondo esterno in cui i trigger sono reali e lavorare passando attraverso il trauma che hai vissuto è molto più che affrontare uno sfortunato momento della vita. Il viaggio è duro, è sicuramente doloroso, e vengono fatte scelte discutibili che non mi servono più come indossare jeans attillati. Ma ci provo. E da qualche parte in questo trovo l’assurdità, la meraviglia e la bellezza che questa vita offre a tutti noi”.

