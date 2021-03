Lil Nas X ieri ha rilasciato quello che è senza ombra di dubbio uno tra i video più belli degli ultimi 12 mesi, MONTERO Call Me By Your Name. La clip ha fatto scoppiare una polemica perché il rapper (che è il primo artista apertamente gay e nero ad aver vinto un Country Music Award) nei 3 minuti di video musicale si mostra imparruccato, sui tacchi e twerka addosso a Satana. Tra i tanti ad aver criticato Lil Nas c’è stato anche Jonny Goood, il bassista di Lady Gaga. L’artista in una serie di stories ha detto: “Devo andare a lavarmi il cervello dopo aver visto quel video di Lil Nas. Non andate a vedere quel video.Perché le preferenze sessuali sono così importanti nella musica? Perché l’orientamento sessuale è così collegato alla musica, giuro che non lo capisco“.

Ovviamente le parole di Goood hanno fatto scoppiare una polemica tra i Little Monster. Moltissimi fan di Lady Gaga l’hanno accusato di omofobia e altri hanno fatto appelli alla loro beniamina perché lo licenzi (anche se visto il periodo non credo Gaga corra il rischio di fare concerti con Jonny).

Non so se i discorsi di questo Jonny siano o meno omofobi, ma di sicuro sono insensati. Mi piacerebbe sapere se il bassista si è lamentato anche dei video in cui i cantanti latini fumano sigari e bevono champagne circondati da ragazze svestite o delle clip di molte rapper che twerkano su bellocci. In quei casi non si tratta di ostentazione del loro orientamento sessuale? O questo vale solo per noi gay?

Ciao Jonny, ciao.



I know this not the bassist of Lady Gaga saying this…. ???? pic.twitter.com/8cASpSZki5 — Cece ✨ (@CantReadMyJudas) March 26, 2021

jonny embarrassing as hell, how are u gonna be a bassist for lady gaga and play born this way at every show but then turn around and be homophobic — grecia ✧ (@enigmasaura) March 26, 2021

Not @ladygaga’s bassist going on a homophobic rant and then try and tell us we’re twisting his words. — Angel (@TechHausAngel) March 27, 2021

