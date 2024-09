Lady Gaga: il singolo d’esordio di “LG7” in arrivo a ottobre

Tra la promozione del suo nuovo singolo e la preparazione della prima del suo nuovo film, Joker: Folie à Deux, Lady Gaga in questo momento ha un’agenda fittissima. Eppure, la Mother Monster si è comunque assicurata che ci fosse abbastanza tempo per nutrire i suoi fan. In un post pubblicato sul suo account X martedì 3 settembre, Lady Gaga ha condiviso un assaggio del suo itinerario per il prossimo mese, tra cui le anteprime e i press junket per Joker: Folie à Deux. Ma in fondo alla foto, la star ha anche rivelato che i fan in attesa del suo tanto atteso settimo album in studio non dovranno aspettare ancora a lungo. Dopo una nota che indicava la data del 4 ottobre per la prima del nuovo film, l’agenda di Lady Gaga si concludeva con una riga che recitava: “XX ottobre: LG7 primo singolo”.

L’annuncio di Lady Gaga di “LG7” La notizia giunge in mezzo a una serie di messaggi di presentazione del suo nuovo album da parte della popstar. Alla fine del suo film-concerto Gaga Chromatica Ball, Lady Gaga ha prima rivelato l’esistenza del nuovo disco, con le parole “LG7 GAGA RETURNS” che lampeggiavano sullo schermo. Poi, dopo la sua esibizione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, la star è scesa in strada fuori dal suo hotel per far ascoltare ai fan impazienti due brevi frammenti di nuove canzoni del progetto. I fan hanno avuto un primo assaggio di come potrebbe suonare la nuova musica del suo album con Die With a Smile, la romantica collaborazione della cantante con Bruno Mars. Il brano ha debuttato al n. 3 della classifica Billboard Hot 100 il 31 agosto, segnando la più alta posizione in classifica della cantante da quando la sua collaborazione con Ariana Grande nel 2020, Rain on Me, aveva raggiunto il n. 1.