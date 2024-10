LADY GAGA: Il Nuovo Singolo “Disease” da Scoprire!

Lady Gaga ha lanciato il suo nuovo singolo, “Disease”, che anticipa il settimo album in studio previsto per febbraio 2025. Il brano è stato scritto dalla stessa Gaga in collaborazione con Andrew Watt, Cirkut e Michael Polansky, e prodotto da Gaga e Watt. “Disease” è caratterizzato da sonorità dance e oscure, mescolando elementi elettronici con affinità rock, e presenta un tema di amore incondizionato.

La popstar continua a dominare le classifiche globali con il singolo “Die with a Smile”, realizzato insieme a Bruno Mars, che ha raggiunto il primo posto su Spotify ed è rimasto per lungo tempo alla vetta di questa classifica, accumulando oltre un miliardo di stream.

Oltre alla musica, Lady Gaga è coinvolta nel mondo del cinema, interpretando un ruolo nel film “Joker: Folie à Deux” diretto da Todd Phillips, dove recita accanto a Joaquin Phoenix. Per questo film, Gaga ha anche realizzato la colonna sonora ufficiale e ha pubblicato un album ispirato al personaggio di Harley Quinn che interpreta: “Harlequin”.

L’artista ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità nel combinare la musica con la recitazione, mantenendo al contempo una presenza dominante nel panorama musicale mondiale.