LADY GAGA: il nuovo album “MAYHEM” in arrivo il 7 marzo

Lady Gaga ha annunciato il titolo e la copertina del suo settimo album in studio, intitolato “MAYHEM”, che uscirà il 7 marzo. Questo nuovo lavoro segna un ritorno alle origini pop dell’artista, affrontando temi di caos e trasformazione, celebrando il potere della musica di unire e guarire. Gaga ha confessato di avere timori nel tornare alla musica pop amata dai suoi primi fan, ma sottolinea che “MAYHEM” non è un semplice ritorno nostalgico: reinventa il suo sound iniziale attraverso un approccio caleidoscopico.

La copertina dell’album è di forte impatto visivo, riflettendo l’artistica poliedricità di Gaga. Il progetto include 14 tracce e comprende le canzoni già rilasciate “Disease” e “Die With a Smile” in collaborazione con Bruno Mars. L’album è stato prodotto da Gaga, insieme a Michael Polansky e Andrew Watt, con la partecipazione di altri noti produttori.

Gaga ha già ricevuto due nomination ai GRAMMY® Awards per il primo singolo, “Die with a Smile”, che ha raggiunto il numero uno nella classifica globale di Spotify per oltre 100 giorni. Questo singolo è attualmente in cima alla Billboard Hot 100 negli Stati Uniti ed ha venduto più di 2 milioni di copie. In Italia è già certificato disco di Platino.

Il terzo singolo e il video musicale saranno svelati il 2 febbraio, durante una pausa pubblicitaria ai GRAMMY Awards® 2025. Prima dei GRAMMY, Gaga parteciperà al FireAid il 30 gennaio e il 17 marzo riceverà l’iHeartRadio Innovator Award durante gli iHeartRadio Music Awards.