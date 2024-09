LADY GAGA: Il nuovo album “Harlequin” in uscita venerdì 27 settembre

Lady Gaga pubblicherà un nuovo album intitolato “Harlequin” venerdì 27 settembre, presentato sui social media come un “album di accompagnamento” al film “Joker: Folie à Deux”, nel quale interpreta il personaggio di Harley Quinn. Questo album potrebbe rappresentare un’uscita temporanea tra il suo precedente lavoro “Chromatica” e il settimo album in studio, previsto per febbraio e già etichettato come “LG7” dalla cantante. L’annuncio di “Harlequin” coincide con la promozione della sua prossima musica, indicata attraverso i cartelloni di “LG6.5”.

La tracklist di “Harlequin” include brani come “Oh, When the Saints”, “World on a String”, “If My Friends Could See Me Now” e “That’s Life”, suggerendo la possibilità che l’album contenga diverse cover. L’uscita è attesa sulle piattaforme digitali, mentre la colonna sonora di “Joker: Folie à Deux” uscirà il 4 ottobre sia in formato digitale che fisico.

In aggiunta, Gaga ha condiviso una preview di un video musicale girato al Museo del Louvre di Parigi, relativo a un nuovo brano dall’album. Il film “Joker: Folie à Deux”, diretto da Todd Phillips, vedrà la partecipazione di Joaquin Phoenix insieme a Lady Gaga e sarà disponibile nelle sale italiane a partire da mercoledì 2 ottobre, distribuito da Warner Bros Italia.

“Harlequin” si presenta come uno dei due album correlati al film, l’altro essendo la colonna sonora originale composta da Hildur Guðnadóttir. La tracklist completa dell’album include:

01 Good Morning

02 Get Happy (2024)

03 Oh, When the Saints

04 World on a String

05 If My Friends Could See Me Now

06 That’s Entertainment

07 Smile

08 The Joker

09 Folie à Deux

10 Gonna Build a Mountain

11 Close to You

12 Happy Mistake

13 That’s Life

Per ulteriori aggiornamenti, Lady Gaga ha anche la sua presenza attiva sui social, visibile tramite il suo profilo Instagram. Il lancio di “Harlequin” si preannuncia come un evento significativo per i fan, legato all’attesa per il film e la continuità della sua carriera musicale.