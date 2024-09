I fan di Lady Gaga ieri sera si sono tutti sintonizzati su Tv8 per vedere il Chromatica Ball Tour. Ma chi conosce bene la cantante si è immediatamente accorto che qualcosa non andava. Miss Germanotta, infatti, è apparsa iperattiva e super veloce nei movimenti e nel modo di cantare. Questo perché Tv8 ha mandato in onda il concerto velocizzandolo del 4%.

Esempio di video originale:

Ed ecco invece lo stesso momento a velocità normale, come dovrebbe essere.#GagaChromaticaBall pic.twitter.com/RkQaSRsis8 — videoframmenti (@videoframmenti) August 31, 2024

Esempio di video andato in onda su Tv8:

Il concerto di Lady Gaga è andato in onda su TV8 velocizzato al 4%.

Ecco com’è andata in onda l’esibizione del brano “Born This Way”#GagaChromaticaBall pic.twitter.com/hounjpXSoU — videoframmenti (@videoframmenti) August 31, 2024

Lady Gaga, il concerto su Tv8 è andato in onda velocizzato: ecco perché

Ma come mai Tv8 ha mandato il Chromatica Ball Tour velocizzato? Il portale televisivo BlogTvItaliana ha ipotizzato:

“Per quale ragione TV8 sarebbe ricordo a questa bizzarra soluzione? Provando a fare una ipotesi, il motivo potrebbe risiedere nella durata dello show. Lo spettacolo contenuto nel film evento dura circa 130 minuti e la messa in onda sul canale televisivo era calcolata per 130 minuti esatti (dalle 21:35 alle ore 23:35). Peccato però che su TV8 sono andare in onda anche svariate pause pubblicitarie che hanno evidentemente tolto spazio e tempo allo show. Sarà andata così?”.

La risposta però sembrerebbe essere un’altra. Il concerto di Lady Gaga è stato velocizzato perché è stato presentato a 24 fotogrammi al secondo e HBO Europe presenta i suoi contenuti a 25 fotogrammi al secondo. Questo purtroppo comporta un velocizzazione delle immagini e dell’audio per compensare. Ma il risultato non è affatto piaciuto ai fans.

Ma perché @TV8it deve rovinare così lo spettacolo televisivo velocizzando le canzoni? Che roba oscena! Ma perché!? 😭 #GagaChromaticaBall — Cosmos ☀️ (@gothichbi) August 31, 2024

Non si puó sentire — Andrea Pepè (@Pve117) August 31, 2024

No raga sto concerto è velocizzato, mi ci gioco la mia collezione di borse, questo non è normale #GagaChromaticaBall — Giada (@__Giada) August 28, 2024