Lady Gaga, Gaga Radio: il nuovo show radiofonico della cantante in esclusiva per Apple Music dal 7 agosto.

Cantante, attrice, ballerina e ora anche speaker. Non c’è nulla che Lady Gaga non sappia o non possa fare. L’artista ha così deciso di tentare anche un’avventura nel mondo della radio, con un format tutto suo. S’intitola Gaga Radio, ed è un’esclusiva per Apple Music dal 7 agosto. “Sono molto emozionata, entusiasta di avere questo show e l’opportunità di suonare un incredibile mix di musica ogni settimana…“, ha scritto Germanotta, invitando tutti i suoi fan a seguirla anche in questa nuova avventura.

Lady Gaga: Gaga Radio

In un periodo ancora di grandi incertezze a causa della pandemia da Coronavirus, l’artista ha deciso di sperimentare ancora. Non potendo dedicarsi ai concerti, ha scelto quindi di puntare sulla radio. Una scelta che i fan sembrano aver apprezzato.

Lady Gaga

Scrive la popstar di origini italiane: “Nelle ultime settimane ho trovato nuovi modi per mettermi al servizio di quella che io chiamo comunità globale, che credo sia gentile per natura. Credo abbia un posto speciale nel mio cuore e in quello di molte altre persone. Ho pensato a come poter contribuire e sono molto emozionata di essere al timone di questo show, di poter suonare ogni settimana un’incredibile mix di musica“. Di seguito il post con l’annuncio:

Lady Gaga: Rain on Me e Chromatica da record

Nelle ultime settimane Gaga ha avuto la soddisfazione di ricevere una pioggia di nomination per gli MTV Video Music Award 2020. Il suo duetto con Ariana Grande in Rain on Me ha infatti spopolando, trascinando anche il suo nuovo album, Chromatica. Riuscirà a confermarsi ancora una volta una delle popstar più amate di tutto il mondo? Lo scopriremo solo tra qualche giorno.