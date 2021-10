Lady Gaga è stata l’ottava mascherata eliminata da Star in the Star, il nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Dopo le eliminazioni di Elton John, Patty Pravo, Paul McCartney, Zucchero, Madonna, Pino Daniele e Claudio Baglioni (rispettivamente Massimo Di Cataldo, Gloria Guida, Ronn Moss, Adriano Pappalardo, Daniela Martani, Sal Da Vinci e Luca Laurenti) a togliersi la maschera è stata Lady Gaga: ad interpretarlo per cinque puntate è stata Silvia Salemi, Poco prima di venir smascherata la “star nella star” ha confessato che lavora in una radio che trasmette sia a Milano che a Roma e che in passato ha duettato con Marcella Bella.

Lady Gaga, ultima in classifica durante la prima manche, si è scontrato con Michael Jackson. I due artisti si sono così esibiti di nuovo ed a scegliere chi eliminare sono stati i giudici. Andrea Pucci, Claudio Amendola e Marcella Bella hanno votato in maniera diversa: gli uomini hanno salvato Michael, la Bella la Germanotta. Ad uscire è stata però Lady Gaga.

Lady Gaga di Star in the Star è Silvia Salemi

Le maschere rivelate

Elton John: Massimo Di Cataldo

Patty Pravo: Gloria Guida

Paul McCartney: Ronn Moss

Zucchero: Adriano Pappalardo

Madonna: Daniela Martani

Pino Daniele: Sal Da Vinci

Claudio Baglioni: Luca Laurenti

Lady Gaga: Silvia Salemi

Le maschere in gara

Mina

Michael Jackson

Loredana Bertè

A Star is Born… totally! Mario Biondi e Lady Gaga in una splendida esibizione a #StarintheStar: quale sarà la Star dietro alla Leggenda? pic.twitter.com/UxjSGBnwWI — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) October 14, 2021