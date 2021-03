Ormai è un mese che Lady Gaga è in Italia per girare il nuovo film di Ridley Scott e si sposta tra Roma, Milano, Como e (tra poco) Firenze. Patrizia Reggiani però ha bacchettato la Germanotta, che non l’ha voluta incontrare: “Sono abbastanza infastidita perché lei mi stia interpretando in questo film, senza neppure avere avuto l’accortezza e la sensibilità di venire ad incontrarmi. Non è per una questione economica, dal film non prenderò un solo centesimo, ma di buon senso e rispetto“.

Dieto a questo mancato incontro c’è una spiegazione e la “colpa” non è certo della popstar di Chromatica. Secondo quanto ha rivelato una fonte al Sunday Mirror, sarebbero stati i produttori di House of Gucci a non volere un incontro tra Gaga e Patrizia: “I produttori della pellicola hanno deciso che non doveva vedere Patrizia di persona. La verità è che i produttori non volevano appoggiare o sostenere il terribile crimine che Patrizia ha compiuto. Comunque Gaga si è preparata tantissimo e ha passato giorni interi a guardare filmati e documentari su Gucci e la Reggiani. Questo film è un progetto a cui la cantante tiene moltissimo. È determinata a perfezionare il ruolo, anche se sa che non potrà parlare direttamente con la donna che interpreta“.

Onestamente non capisco i produttori del film, anche Franca Leosini incontra dei carcerati, ma questo non significa che supporti i loro crimini.

Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani.