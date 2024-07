Lady Gaga è Zizi Jeanmarie all’apertura delle Olimpiadi di Parigi

C’è chi sosteneva che ci fosse Lady Gaga all’apertura delle Olimpiadi di Parigi, chi invece Celine Dion: alla fine avevano ragione tutti. Le due cantanti, infatti, sono state entrambe le super ospiti d’onore dell’evento sportivo.

Sulle note di Mon Truc En Plumes, Lady Gaga ha esordito alle Olimpiadi di Parigi salutando la platea proprio in francese: “Bonsoir, bienvenus à Paris” e omaggiando nel look e nell’esibizione Zizi Jeanmarie del cabaret francese.

“Mi sento così completamente grata che mi sia stato chiesto di aprire le Olimpiadi di Parigi quest’anno” – ha commentato Lady Gaga – “Sono anche onorata di essere stata invitata dal comitato organizzatore delle Olimpiadi a cantare una canzone francese così speciale, una canzone per onorare il popolo francese e la sua straordinaria storia di arte, musica e teatro. Questa canzone è stata cantata da Zizi Jeanmaire, nata a Parigi, ballerina francese. Ha cantato Mon Truc en Plumes nel 1961. E non è la prima volta che le nostre strade si incrociano. Zizi ha recitato nel musical di Cole Porter Anything Goes, che è stata la mia prima uscita jazz”.

E ancora:

“Anche se non sono un artista francese, ho sempre sentito un legame molto speciale con i francesi e con la musica francese: non volevo altro che creare uno spettacolo che scaldasse il cuore della Francia, celebrasse l’arte e la musica francese, e così via. Un’occasione importante che ricorda a tutti una delle città più magiche della terra: Parigi. Abbiamo noleggiato i pon pon dall’archivio del Lido, un vero cabaret francese. Abbiamo collaborato con Dior per creare costumi personalizzati, utilizzando piume fuse naturalmente. Ho studiato coreografie francesi che hanno dato un tocco moderno a un classico francese”.

“Ho provato instancabilmente per studiare una gioiosa danza francese, rispolverando alcune vecchie abilità: scommetto che non sapevi che ballavo a una festa francese degli anni ’60 nel Lower East Side quando avevo iniziato! Spero che amerete questa performance tanto quanto me. E a tutti in Francia, grazie mille per avermi accolto nel vostro paese e per cantare in vostro onore: è un regalo che non dimenticherò mai! Congratulazioni a tutti gli atleti che gareggeranno ai Giochi Olimpici di quest’anno! È mio supremo onore cantare per voi e fare il tifo per voi!”.