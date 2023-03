Lady Gaga e Rihanna si esibiscono agli Oscar 2023

Ieri sera Lady Gaga ci ha fatto una bella sorpresa, perché contrariamente a quando detto nelle ultime settimane, alla fine la Germanotta si è esibita agli Oscar 2023. Non solo Lady Gaga, durante la cerimonia di premiazione anche Rihanna ha cantato il suo singolo Lift Me Up. Purtroppo per le nostre eroine, nessuna delle due ha portato a casa la statuetta, che invece è andata a Naatu Naatu.

Mi sembra chiaro che quelli dell’Academy…



Rihanna, la performance agli Oscar.

Lift Me Up, la traduzione.

Sollevami

Tienimi giù

Tienimi vicino

Al sicuro e al riparo

Bruciando in un sogno senza speranza

Stringimi quando vai a dormire

Tienimi nel calore del tuo amore

Quando te ne vai, tienimi al sicuro

Sana e salva

Annegando in un mare senza fine

Prenditi un po’ di tempo e resta con me

Tienimi nella forza delle tue braccia

Tienimi al sicuro

Al sicuro e al riparo

Sollevami

Tienimi giù

Tienimi al sicuro

Al sicuro

Bruciando in un sogno senza speranza

Stringimi quando vai a dormire

Tienimi al sicuro

Abbiamo bisogno di luce, abbiamo bisogno di amore

(Sollevami) Sollevami tra le tue braccia

(Tienimi giù) Ho bisogno di amore, ho bisogno di amore, ho bisogno di amore

(Tienimi vicino) Tienimi, tienimi

(Sana e salva) Tienimi, tienimi, tienimi, tienimi

(Sollevami) Tienimi, tienimi, tienimi, tienimi, tienimi

(Tienimi giù) Tienimi, tienimi, tienimi

(Tienimi al sicuro) Abbiamo bisogno di luce, abbiamo bisogno di amore

Lady Gaga, la performance agli Oscar.

Lady Gaga performs a stripped-down version of “Hold My Hand” at the #Oscars. https://t.co/ndiKiHeOT5 pic.twitter.com/dLlahLTjht — Variety (@Variety) March 13, 2023

Hold My hand, la traduzione.

Tienimi per mano, andrà tutto bene

Ho sentito dal cielo che le nuvole sono state grigie

Avvicinami, avvolgimi tra le tue braccia doloranti

Vedo che stai male, perché ci hai messo così tanto

Per dirmi che hai bisogno di me? Vedo che stai sanguinando

Non è necessario che me lo mostri di nuovo

Ma se decidi di farlo, cavalcherò in questa vita con te

Non lascerò andare fino alla fine

Perciò piangi stanotte

Ma non lasciare andare la mia mano

Puoi piangere fino all’ultima lacrima

Non me ne andrò finché non avrò capito

Promettimelo, tienimi la mano

Alza la testa, guarda nei miei occhi desiderosi

Quella paura che è dentro di te si sollevera, dalle tempo

Posso vedere tutto quello che non riesci ora

Le tue preghiere avranno una risposta, lascia che Dio sussurri come

Per dirmi che hai bisogno di me, vedo che stai sanguinando

Non è necessario che me lo mostri di nuovo

Ma se decidi di farlo, cavalcherò in questa vita con te

Non lascerò andare fino alla fine

Quindi piangi stanotte

Ma non lasciare andare la mia mano

Puoi piangere fino all’ultima lacrima

Non me ne andrò finché non avrò capito

Promettimi che mi terrai la mano

Tieni la mia mano, tieni la mia

Tienimi la mano, la mia mano

Sarò proprio qui, tienimi la mano

Tieni la mia mano, tieni la mia

Tienimi la mano, la mia mano

Sarò proprio qui, tienimi la mano

So che hai paura e il tuo dolore è imperfetto

Ma non rinunciare a te stesso

Ho sentito una storia, una ragazza, mi raccontò una volta

Che sarei stato di nuovo felice

Tienimi la mano

Tienimi per mano, tienimi per mano

Ho sentito dal cielo