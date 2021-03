Lady Gaga oggi è stata beccata dai curiosi in quel di Milano intenta a girare nuove scene del film sull’omicidio di Maurizio Gucci, diretto dal regista Ridley Scott.

Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani // Adam Driver e Lady Gaga pic.twitter.com/K3OJgPrs1a — Update Gaga Brasil (@updtgagabr) March 9, 2021

Dopo esser stata vista a Roma ed in quel di Aosta, oggi è toccato alla città di Milano ospitare le riprese, attirando curiosi e paparazzi.

Lady Gaga è Patrizia Reggiani, le foto di ieri in Valle d’Aosta

Come già scritto, ieri la troupe è stata in Valle d’Aosta per girare alcune scene sulla neve, ecco le immagini:

Gucci, la storia dell’omicidio voluto da Patrizia Reggiani

Il film si baserà sulla vita di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani fino all’omicidio che ha sconvolto la maison. Omicidio che ha visto finire in carcere Patrizia Reggiani (accusata di essere la mandante), Benedetto Ceraulo (l’esecutore materiale che ha sparato quattro colpi di pistola a Gucci), Orazio Cicala (l’autista che ha aiutato Ceraulo a scappare), Ivano Savioni (che ha materialmente organizzato l’omicidio) e Giuseppina Auriemma, accusata di essere stata l’intermediaria fra la Reggiani e gli altri ragazzi.

Patrizia Reggiani, ora tornata in libertà, il 9 novembre 2000 ha tentato il suicidio in carcere impiccandosi con le lenzuola alle sbarre della sua cella, venendo salvata. Quando le fu proposta la semilibertà decise di rinunciarvi poiché, come da lei dichiarato, non aveva mai lavorato in vita sua e avrebbe preferito rimanere in cella.

Il 20 febbraio 2017 è stata scarcerata.