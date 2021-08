Lady Gaga e Katy Perry nel corso di questa settimana (ma di otto anni fa) hanno scritto a loro insaputa una pagina indelebile della storia del pop con la faida fra Applause e Roar, i loro nuovi singoli che anticipavano gli album ARTPOP e Prism.

Il singolo di Lady Gaga sarebbe infatti dovuto uscire una settimana dopo quello di Katy Perry, ma quando la californiana lo ha annunciato la Germanotta, lamentando un attacco hacker, ha anticipato il rilascio di Applause andando così a scontrarsi direttamente con Roar della collega nella classifica iTunes.

A “vincere” nonostante un discusso tweet di Lady Gaga che invitava i fan a guardare a ripetizione il video di Applause per salire in classifica, è stata Katy Perry che ha conquistato con Roar la prima posizione della classifica Billboard. Miss Germanotta si è fermata al quarto posto.

“Applause flop? Non sono un’artista da singoli, ma da album”, aveva commentato Lady Gaga fra le pagine di Metro dopo una settimana di classifica. Se la sua collega aveva infatti venduto circa 600 mila copie in una settimana, lei si era “fermata” a 450 mila e lo stesso video ha faticato a riscontrare i gusti del pubblico.

Ad oggi Applause ha circa 390 milioni di visualizzazioni, mentre Roar sta per arrivare ai 3 miliardi e mezzo di visualizzazioni. Un’altra storia.

 

“Lady Gaga VS Katy Perry” è così andata avanti per anni fra frecciatine varie ed eventuali, ora invece le due sembrerebbero andare d’accordo.

Questo caso è stato così chiacchierato che Ryan Murphy gli ha pure dedicato una puntata di Glee dal titolo A Katy Or A Gaga.

Chi ha vissuto quegli anni sa.

