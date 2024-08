Lady Gaga e Bruno Mars: Die With a Smile, è nata una hit

Già dal primo ascolto si capiva che ci trovavamo difronte ad un pezzo che sarebbe diventato qualcosa di davvero grande e questo è quello che sta succedendo, Die With a Smile di Lady Gaga e Bruno Mars continua a crescere ovunque, giorno dopo giorno. Nessun botto iniziale con annesso tonfo pochi giorni dopo, come succede per i comeback delle popstar che non vengono supportati dal general public, Die With a Smile mette d’accordo quasi tutti. Evidentemente in un mare di pezzi che seguono l’onda del momento e che dureranno poche stagioni, avevamo davvero bisogno di questa splendida, meravigliosa, rassicurante prevedibilità, di due voci pazzesche che si fondono alla perfezione e che ci regalano una canzone non certamente originale, ma incantevole, senza tempo, con tutti gli ingredienti per restare. Die With a Smile cresce su Spotify Global (dove da oggi è alla numero 1 con quasi 10 milioni di ascolti giornalieri), ma anche su Apple Music ed è proprio il caso di dire: A Hit Is Born.

Unico difetto di questo brano? Andrà così bene che per mesi (forse anni) lo sentiremo a prediciottesimi, comunioni, baby shower, gender reveal e proposte di matrimoni. Il triste destino di tutte le hit.

Ma a parte questo, diciamo ancora grazie a Lady Gaga.

Lady Gaga and Bruno Mars’ “Die With A Smile” rises to #1 on the global Spotify chart for the first time ever with 9.4 million streams. pic.twitter.com/g9Sc3dIXul — chart data (@chartdata) August 24, 2024

