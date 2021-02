Purtroppo per il momento non ci sono notizie dei due cani rapiti di Lady Gaga. I rapitori non hanno fatto sapere nulla di Koji e Gustav. Per questo la Germanotta ha deciso di rompere il silenzio e di fare personalmente un appello a chiunque abbia i due piccoli. La popstar di Chromatica darà mezzo milione di dollari a chi le farà riavere i fratelli di Asia.

“I miei amati cani Koji e Gustav sono stati rapiti a Hollywood due notti fa. Il mio cuore è distrutto e sto pregando che la mia famiglia sarà di nuovo al sicuro. Pagherò 500.000 $ per il loro ritorno. Invia un’e-mail a KojiandGustav@gmail.com per contattarci. Se li avete acquistati o trovati inconsapevolmente, la ricompensa è la stessa. Continuo ad amarti Ryan Fischer, hai rischiato la vita per combattere per la nostra famiglia. Per me sei un vero eroe”.

Mi auguro davvero che tutto si risolva per il meglio, anche perché Lady Gaga adesso è lontana da casa (si trova in Italia per girare un film) e starà doppiamente male per quello che hanno fatto ai suoi cani.

My beloved dogs Koji and Gustav were taken in Hollywood two nights ago. My heart is sick and I am praying my family will be whole again with an act of kindness. I will pay $500,000 for their safe return. Email KojiandGustav@gmail.com to contact us. pic.twitter.com/3NY9u7Mw2K — Lady Gaga (@ladygaga) February 26, 2021