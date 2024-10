Lady Gaga, Disease: buone e cattive notizie dalle classifiche

Mientras “Die With A Smile” continua a dominare le classifiche mondiali, Lady Gaga ha deciso di rilasciare il suo nuovo singolo, “Disease”, che anticipa il suo settimo album. Il brano ha debuttato con successo, totalizzando 4,5 milioni di ascolti su Spotify e posizionandosi al dodicesimo posto nella classifica globale di Spotify, oltre a raggiungere una ventina di primi posti su iTunes. Tuttavia, il secondo giorno di ascolti ha mostrato un calo significativo, scendendo alla 23ª posizione globale con 2,9 milioni di stream, evidenziando una diminuzione del 39%. In Italia, il singolo ha registrato uno dei più bassi risultati, perdendo 59 posizioni in 24 ore.

Le notizie dalle principali classifiche mondiali sono contrastanti. Lady Gaga potrebbe debuttare al numero 1 nel Regno Unito, mentre è atteso un ingresso tra la 25ª e la 30ª posizione nella Billboard Hot 100. L’entusiasmo dei fan, i “Little Monsters”, appare fondamentale per supportare il brano.

“Disease” ha ottenuto buoni risultati in diverse classifiche Spotify in tutto il mondo, posizionandosi al 23° posto a livello globale, mentre nelle classifiche nazionali occupa la 24ª posizione in Estonia, la 27ª negli Stati Uniti e la 29ª in Canada e Regno Unito. Altre posizioni includono il 38° posto in Lettonia, il 40° in Ucraina e il 41° in Irlanda e Lituania, fino ad arrivare a posizioni più basse in molti altri paesi.

Su Apple Music, “Disease” ha avuto un debutto ancora più forte, raggiungendo il numero 1 in Brasile e Serbia, e posizioni elevate in altri paesi come Cipro, Malta, Finlandia e Islanda. Questa performance dimostra l’ampia risonanza del brano su diverse piattaforme musicali, anche se la ricezione in Italia è risultata meno entusiasta.

In conclusione, nonostante alcune fluttuazioni nelle classifiche, le prospettive per “Disease” sembrano promettenti, con il potenziale di consolidare ulteriormente la carriera di Lady Gaga come una delle artiste più influenti della musica contemporanea.