Lady Gaga ha fatto un lavorone, e ha coinvolto nel remix di Chromatica, il suo amato album del 2020, oltre 20 artisti, amici, colleghi, produttori e dj di livello internazionale. L’album, in arrivo nei negozi e in streaming dal 3 settembre, è stato presentato ufficialmente dalla popstar italoamericana sui social. Nell’occasione Gaga ha svelato il nome di tutti i suoi ospiti e la tracklist integrale di questo nuovo remix album pronto a far ballare tutti i suoi little monster. E tra le guest star non mancano nomi da brividi.

Lady Gaga: gli ospiti del remix album di Chromatica

Elton John, ma anche Charli XCX. C’è la storia e ci sono giovani talenti, artisti molto conosciuti e altri meno conosciuti. Tantissimi personaggi e amici che hanno voluto contribuire a rendere Dawn of Chromatica una versione davvero unica e inimitabile del disco pubblicato nel 2020 dalla popstar di origini italiane.

Questa la lista completa degli ospiti e dei collaboratori: Bloodpop, Lsdxoxo, Coucou Chloe, Arca, Rina Sawayama, Clarence Clarity, Pabllo Vittar, Charli XCX, A.G. Cook, Ashnikko, Shygirl, Mura Masa, Doss, Dorian Electra, Chester Lockhart, Mood Killer, Lil Texas, Planningtorock, Bree Runway, Jimmy Edgar.

L’album di remix di Lady Gaga

La notizia è stata ufficializzata qualche settimana fa, e adesso manca pochissimo all’uscita della nuova versione di Chromatica, il 3 settembre. Oltre a questo progetto, in autunno Gaga pubblicherà anche il secondo album di collaborazione con Tony Bennett, Love for Sale, a distanza di sette anni da Cheek to Cheek. Un grande onore per lei, che accompagnerà molto probabilmente il leggendario crooner nell’ultima avventura discografica della sua immensa carriera. Di seguito il post con la copertina di Dawn of Chromatica: