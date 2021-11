Lady Gaga ieri sera è stata l’ospite d’onore di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio ed oltre ad aver parlato del film House Of Gucci ha anche lanciato un bel messaggio alla comunità LGBT+ italiana.

Durante l’intervista, infatti, Fabio Fazio ha raccontato a Stefani Germanotta che qualche settimana fa il Senato ha bocciato il DDL Zan e nelle piazze, per rivendicare il proprio dissenso, molti italiani hanno cantato Born This Way.

“Volevo dire una cosa alla comunità LGBT+ italiana. Siete i più coraggiosi, siete i più gentili, siete un’ispirazione e che succeda una cosa di questo genere dobbiamo gridare al disastro! Voi dovete invece essere protetti a tutti i costi, come tutti gli esseri umani che vivono su questa terra. Io continuerò a scrivere musica per voi e soprattutto, la cosa più importante, continuerò a lottare per voi”.

Ecco il video:

“Volevo semplicemente dire una cosa alla comunità LGBTQ+ in Italia: siete i più coraggiosi, siete i più gentili, siete un’ispirazione.”@ladygaga a #CTCF pic.twitter.com/qKPpucMl19 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 14, 2021

“Volevo semplicemente dire una cosa alla comunità LGBTQ+ in Italia: siete i più coraggiosi, siete i più gentili, siete un’ispirazione e che succeda una cosa di questo genere dobbiamo gridare al disastro.“@ladygaga a #CTCF con @fabfazio su @RaiTre 🌈 pic.twitter.com/CsCjsNoUpA — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 14, 2021

Lady Gaga e il mistero dei fiori

A fine intervista Lady Gaga ha ricevuto da Fabio Fazio un enorme mazzo di fiori che la cantante ha poi lasciato fuori la porta dell’albergo come gesto d’amore nei confronti dei fan.

Poco dopo, infatti, sarebbe ripartita per gli Stati Uniti d’America.