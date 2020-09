Un anno fa i primi rumor secondo i quali Lady Gaga avrebbe recitato nei panni di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, processata e condannata a 18 anni di carcere per aver organizzato l’assassinio del suo ex marito, avvenuto nel 1995. Adesso la Germanotta ha confermato le voci in un’intervista rilasciata al magazine Amica:”Sono felicissima, al settimo cielo per il ruolo che interpreterò in un film diretto da un nuovo amico, il leggendario Ridley Scott“.

Nuovo Oscar in arrivo per Lady Gaga, ma anche Stefani Germanotta?

“Im more than happy for a movie that I star in and directed by a new friend, the legendary Ridley Scott.”

-Lady Gaga on her role in the Gucci movie for the Italian magazine “AMICA”. pic.twitter.com/cUITsO1aLV

