Lady Gaga e Tony Bennett celebrano la loro amicizia con due nuovi concerti molto speciali: dove si esibiranno i due cantanti.

Due leggende della musica, appartenenti da generazioni differenti, torneranno a incontrarsi nuovamente sul palco per due eventi molto speciali. Dopo Cheek to Cheek, l’album di collaborazioni del 2014, Lady Gaga e Tony Bennett celebreranno la loro straordinaria amicizia con due eventi straordinari in concomitanza con un grande traguardo per il crooner: il raggiungimento dei 95 anni d’età.

Lady Gaga e Tony Bennett nuovamente insieme

I due artisti, legati nonostante la differenza d’età da una dolcissima e intensa amicizia, si esibiranno per l’ultima volta insieme in due concerti al Radio City Music Hall di New York. Un’occasione unica per celebrare un decennio di amicizia, attraverso uno show intitolato One Last Time: An Evening with Tony Bennett & Lady Gaga.

Lady Gaga

Il primo dei due spettacoli arriverà proprio nel giorno del compleanno del grande cantante americano, il 3 agosto. La seconda serata è invece prevista il 5 agosto 2021. Saranno gli unici appuntamenti dal vivo per la coppia, che si sta preparando a pubblicare un secondo album di collaborazioni, in arrivo entro la fine dell’anno. Per poter partecipare all’evento bisognerà aver completato il vaccino contro il Covid.

Il ritorno di Lady Gaga e Tony Bennett

Grande emozione e gioia da parte degli organizzatori di questi due eventi e anche degli stessi artisti, che hanno sottolineato però come non saranno ammessi telefoni cellulari durante gli spettacoli, né altri dispositivi che possano consentire registrazione. Saranno concerti infatti molto molto esclusivi.

Ricordiamo che gli spettacoli di Radio City dovrebbero essere gli ultimi della lunghissima e immortale carriera di Tony Bennett, oltre che l’appuntamento più unico che raro per chiudere un cerchio aperto ormai un decennio fa, la grande amicizia tra un’icona del pop e uno dei più grandi crooner della storia americana. Di seguito il post con l’annuncio: