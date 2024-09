Lady Gaga con Michael Polanksy a Venezia alla Mostra del Cinema

Alla Mostra del Cinema di Venezia abbiamo già visto Angelina Jolie, Brad Pitt, George Clooney, Cate Blanchett, Adrien Brody e Richard Gere, ma ieri sera è arrivata anche la grandje djiva, sto parlando di lei… Bambola Star Lady Gaga. La Germanotta è sbarcata in laguna insieme al suo fidanzato, Michael Polanksy, i due hanno salutato i fotografi e i fan e poi sono andati all’Hotel Cipriani.

Lady Gaga all’anteprima di Joker: Folie à deux.

La popstar di Marry The Night è apparsa splendete in un abito firmato da La Roxx ed ha anche sfoggiato il suo splendido anello di fidanzamento (una roba minimal). Carinissima ad aver omaggiato due icone italiane: il cugino Malgy e la Fascina…



Lady Gaga oggi pomeriggio sarà presente all’anteprima di Joker: Folie à Deux. Qualcuno di voi è riuscito ad avere un biglietto?

Lady Gaga è arrivata a Venezia 💖 pic.twitter.com/e3WwYAGIDm — Massy 🏳️‍🌈 | LG7 (@massyscalinci) September 2, 2024

Lady Gaga and Michael Polansky at the 81st Venice Film Festival. pic.twitter.com/q7SuhIUHxb — Pop Crave (@PopCrave) September 2, 2024

