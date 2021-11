Cher, Paris Hilton, Iggy Azalea,Miley Cyrus, Olivia RodrigoeMadonna, sono moltissime le celebrità che hanno supportato Britney Spears e il movimento FreeBritney in questi mesi. Adesso anche Lady Gaga ha detto la sua ed ha commentato la sentenza di ieri, che ha liberato dopo 14 anni la principessa del pop dalla conservatorship che la rendeva quasi una schiava. La Germanotta ha ricordato quanto ha amato Britney e si è detta felice per come sono andate le cose con la tutela.

E brava Gaga! Devo ammettere però che avrei apprezzato anche una bella presa di posizione durante la battaglia che ha sostenuto Britney per liberarsi dal padre e dal team.

I have loved @britneyspears her whole career. I looked up to her, admired her strength—she empowered so many people and still does. I couldn’t be more happy for you today. You never deserved what happened, Thank God 4 today❤️ you’re a superstar and a super-human being ❤️❤️❤️❤️

