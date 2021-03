Lady Gaga interpreterà Patrizia Reggiani al cinema e per cercare di somigliarle il più possibile i truccatori avrebbero optato per protesi facciali, tiranti e parrucche.

A parlarne è stato un esperto che per anni ha bazzicato davvero i backstage, Giovanni Ciacci, che ha svelato che per far sembrare la Germanotta la Reggiani da giovane, i truccatori hanno dovuto optare per protesi facciali sugli zigomi e dei tiranti sotto la parrucca, necessari per ingrandirle lo sguardo.

“Hanno messo un tirante sopra, un tirante laterale ed un tirante sotto: fanno una treccina ai capelli che va sotto la parrucca e la tirano. Tira di qua, tira di là e si alza e si allunga lo sguardo. La somiglianza ora è impressionante, stanno facendo un lavoro straordinario”.

Lady Gaga è Patrizia Reggiani, ma quest’ultima ha un po’ il dente avvelenato con la cantante

La Reggiani aveva così commentato Lady Gaga all’annuncio del cast:

“Se mi piace Lady Gaga? Immensamente. A chi non piace? È un genio, a quattro anni già suonava il piano come Mozart ed è stata la più giovane studentesse ammessa alla Columbia University di New York”.

Ma quando Lady Gaga è arrivata in Italia per girare il film, Patrizia si aspettava una sua visita… Che non è arrivata.

“Sono alquanto infastidita dal fatto che Lady Gaga mi stia interpretando nel nuovo film di Ridley Scott senza neppure avere avuto l’accortezza e la sensibilità di venire ad incontrarmi. Non è per una questione economica, dal film non prenderò un solo centesimo, ma di buon senso e rispetto”.