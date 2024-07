Lady Gaga canterà in modo diverso in Joker: “Mai fatta una cosa così”

Martedì scorso con il trailer abbiamo avuto un assaggio di quella che sarà Harley Quinn di Lady Gaga in Joker Folie à Deux. Chi segue la Germanotta sa bene quanto si sia preparata per calarsi nei panni di Patrizia Reggiani in House of Gucci e lo stesso ha fatto nei mesi scorsi anche per questa sua nuova avventura nel film di Todd Phillips. La popstar in un’intervista rilasciata a Empire Magazine ha spiegato di aver fatto un duro lavoro anche a livello vocale, visto che nel film canterà con la voce di Lee e non con quella di Lady Gaga. Sentiremo quindi una Stefani meno intonata del solito.



“Per i numeri di canto e ballo del film ho dovuto ricalibrare tutto. La gente mi conosce con il mio nome d’arte, Lady Gaga, giusto? Sono io come artista, ma nel film non vedrete Gaga; sto interpretando un personaggio. Quindi ho lavorato molto sul modo di cantare per diventare Lee, e per non far uscire la mia voce da artista. È stato diverso da qualsiasi cosa avessi mai fatto prima, non ho mai fatto una cosa così.

Di conseguenza, ascolterete un lato molto diverso della Lady Gaga che conoscete. Ci sono un sacco di note stonate, ma questa è Lee. Sono una cantante professionista, ma Lee no. Quindi anche il mio respiro era diverso quando cantavo come Lee. Quando respiro per cantare sul palco, ho questo modo molto controllato di assicurarmi di essere intonata e di sostenere tutte le note, così come ho una grande attenzione al ritmo, ma Lee non saprebbe mai come fare niente di tutto ciò. Quindi è come rimuovere la tecnica che ho nella vita reale, rimuovere la mia arte per diventare lei. Ho fatto un lungo lavoro vocale per mettere da parte quella che sono di solito sul palco”.