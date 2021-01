Lady Gaga canterà l’inno per l’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, il democratico Joe Biden, successore di Donald Trump.

Sarà Lady Gaga a cantare l’inno nazionale per l’insediamento di Joe Biden e Kamala Harris il 20 gennaio. Lo ha confermato a Variety il comitato organizzativo del nuovo presidente. Sarà la cantante italo-americana ad eseguire The Star Spangled Banner durante la cerimonia del giuramento. Una cerimonia cui parteciperanno tantissime star dello showbiz che negli scorsi mesi hanno appoggiato la candidatura del rappresentante democratico, da Justin Timberlake a Jennifer Lopez.

Lady Gaga canta l’inno per Joe Biden

Più volte Gaga aveva manifestato negli scorsi mesi il proprio supporto a Joe Biden, anche per via della sua aperta contrapposizione a Donald Trump. Il neo presidente e miss Germanotta avevano anche partecipato insieme a una campagna contro le aggressioni sessuali, e nell’occasione Biden aveva twittato: “Onorato di lavorare con una donna di grande coraggio, la mia amica Lady Gaga. Con la sua leadership e il vostro aiuto possiamo cambiare le cose“.

Lady Gaga

La cantante italo-americana aveva tra l’altro già ricevuto consensi nella sua interpretazione dell’inno durante il Super Bowl del 2016. La sua non sarà dunque una prima volta. Dopo il risultato delle elezioni sul finire del 2020, Gaga aveva scritto: “Joe Biden, Kamala Harris e il popolo americano, avete appena regalato al mondo uno dei più grandi atti di gentilezza e coraggio che l’umanità abbia mai visto… Tanto amore per il nostro nuovo comandante in capo e la prima vicepresidente donna eletta alla Casa Bianca“.

I cantanti ospiti dell’insediamento di Joe Biden

Non solo Gaga. Durante la cerimonia organizzata per l’insediamento di Biden e Harris saranno presenti numerosi artisti, tra cui Justin Timberlake, Jennifer Lopez, Jon Bon Jovi e Demi Lovato. Il 20 gennaio è previst atra l’altro una parata virtuale e una speciale in prima serata sulla tv via cavo condotto da un volto noto di Hollywood, Tom Hanks.