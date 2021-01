Come annunciato la scorsa settimana, Lady Gaga è stata scelta per cantare l’inno nazionale americano all’Inauguration Day di Joe Biden. Le forze oscure stamani hanno lasciato la Casa Bianca e a festeggiare questa rinascita dell’America non poteva arrivare popstar migliore ad esibirsi (la Germanotta infatti si è impegnata duramente nella campagna elettorale dei democratici).

Poco prima di esibirsi la cantante ha scritto ai suoi fan: “Cantare il nostro inno nazionale per il popolo americano è davvero un onore. Canterò durante una cerimonia, una transizione, un momento di vero cambiamento. Per me devo dire che questo ha un grande significato. La mia intenzione è riconoscere il nostro passato, curare il nostro presente e appassionarci a un futuro in cui lavoreremo insieme amorevolmente. Canterò al cuore di tutte le persone che vivono su questa terra. Rispettosamente e gentilmente, con amore Lady Gaga“.

I am deeply honored to be joining @BidenInaugural on January 20 to sing the National Anthem and celebrate the historic inauguration of @JoeBiden and @KamalaHarris! 💙 pic.twitter.com/MfgcG3j4Aa — Lady Gaga (@ladygaga) January 14, 2021

I pray tomorrow will be a day of peace for all Americans. A day for love, not hatred. A day for acceptance not fear. A day for dreaming of our future joy as a country. A dream that is non-violent, a dream that provides safety for our souls. Love, from the Capitol 🇺🇸 pic.twitter.com/fATHiJHCq0 — Lady Gaga (@ladygaga) January 19, 2021

Non solo Gaga, all’evento sono stati invitati anche: Jennifer Lopez, Demi Lovato, Justin Timberlake, John Legend, Tom Hanks, Eva Longoria e Kerry Washington.

Che dire, esibizione impeccabile, brividi.

URLOOOO quanto è bella e brava Lady Gaga 😭#InaugurationDay pic.twitter.com/z9mNNDizZA — MαяıAłı 🎧🎵🎶 (@mari_ali92) January 20, 2021

Lady Gaga canta ‘The Star Spangled Banner’, il video.