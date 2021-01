Lady Gaga canta l’inno americano durante l’Inauguration Day per Joe Biden e Kamal Harris: il video della performance.

Come annunciato ampiamente nei giorni scorsi, Lady Gaga ha cantato l’inno nazionale americano durante la cerimonia di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e della vice presidente Kamala Harris, prima donna ad ottenere la seconda carica americana. Per l’occasione miss Germanotta ha sfoggiato un look elegante ma appariscente, nel suo stile, emozionando tutti i presenti con la sua grande voce sulla note di The Star-Spangled Banner.

Lady Gaga canta l’inno americano per Joe Biden: il video

La cantautrice italo-americana, vestita con una lunga e larga gonna rossa e una sobria maglia nera, ha raggiunto la sua postazione sul palco visibilmente emozionata per questo cambio della guardia a lungo atteso negli Stati Uniti. D’altronde, la stessa Gaga aveva criticato a più riprese negli ultimi mesi Donald Trump, spingendo i suoi fan a votare per il candidato dem.

Lady Gaga

Tra la commozione generale, la Mother Monster ha intonato The Star-Spangled Banner, emozionando tutti i presenti, compresi il presidente Joe Biden e Kamala Harris, che dopo l’esibizione hanno ricevuto un fugace ma significativo saluto da parte della popstar. Riuscirà questa performance a entrare nella storia come quelle passate di Aretha Franklin o Bob Dylan? Di seguito il video:

I cantanti protagonisti dell’Inauguration Day di Joe Biden

Non solo Gaga. Tra le protagoniste di questa lunga giornata di festa in America per l’insediamento di Biden ci sarà anche Jennifer Lopez. Ma non finisce qui. Dopo il giuramento, sarà trasmesso uno speciale televisivo condotto da Tom Hanks, dal titolo Celebrating America, con interventi musicali di artisti del calibro di Bruce Springsteen, Foo Fighters, John Legend, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato e altri ancora.