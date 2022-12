Lady Gaga, Bloody Mary: testo, traduzione e significato

Lady Gaga, Bloody Mary: il testo, la traduzione e il significato della canzone diventata virale grazie alla serie Netflix su Mercoledì.

La viralità di certi brani dipende da tanti fattori poco prevedibili. Chi avrebbe mai immaginato, ad esempio, che Bloody Mary di Lady Gaga potesse rivivere di nuova luce a distanza di dieci anni dalla sua uscita grazie alla serie Netflix Wednesday? La nuova serie con protagonista Jenny Ortega nei panni di Mercoledì Addams ha fatto il suo debutto nel mese di novembre sulla piattaforma, conquistando il mondo intero e facendo diventare virale il brano di Gaga, protagonista di una scena in cui Mercoledì esegue una coreografia particolare. O almeno così sembra, visto che la canzone suonata nella scena è in realtà un’altra…

Bloody Mary diventa virale: la reazione di Lady Gaga

Proprio come accaduto a Running Up That Hill di Kate Bush, canzone presente nella quarta stagione di Stranger Things, anche Bloody Mary sta vivendo una seconda giovinezza grazie a una serie televisiva, Wednesday. La cosa particolare, però, è che nella serie il brano di Gaga non è presente. Nella scena in questione, infatti, la bambina della famiglia Addams esegue la sua coreografia sulle note di Goo Goo Muck dei Cramps.

Lady Gaga

Nonostante questo, sui social, e in particolare su TikTok e Twitter, sono diventati virali i video in cui i creator replicano la coreografia di Mercoledì ma sulle note proprio di Bloody Mary. Una serie di contenuti che hanno riportato subito la canzone nella top 50 di Spotify, regalandole improvvisamente un nuovo successo. Un exploit arrivato fino alle orecchie di Gaga, che ha reagito con gioia, scrivendo su Twitter: “Mercoledì spacca! Siete i benvenuti alla Haus of Gaga in qualsiasi momento (e portate Mano con voi, amiamo le zampe da queste parti)“.

Il significato di Bloody Mary

Ovviamente, in Bloody Mary non si parla minimamente di Mercoledì e delle vicende della Famiglia Addams. Il testo della canzone parla infatti di Maria, divina e umara allo stesso tempo, che rappresenta nel brano il ruolo di una donna che dovrebbe essere al contempo sia una star che una vera donna.

Secondo un’altra versione, il brano farebbe però riferimento a un personaggio storico differente, Maria la sanguinaria, ossia Maria I Tudor, cugina di Elisabetta I e sua grande rivale, donna vicina alla Chiesa che aveva lo scopo di eliminare i luterani e i calvinisti dal regno d’Inghilterra. Un personaggio storico che rappresenta per gli inglesi la tipica killer nascosta sotto le vesti di una bigotta.

Di seguito il video con il testo di Bloody Mary: