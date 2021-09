Ci siamo, Lady Gaga ha finalmente pubblicato Dawn of Chromatica. Il disco si apre con Alice LSDXOXO Remix e purtroppo è tra i pezzi che mi sono piaciuti di meno, è stato come ascoltare l’originale dopo aver bevuto 8 Long Island. Le cose sono andate leggermente meglio con Stupid Love, che è un remix interessante, ma che non mi ha rapito, mentre il disastro è arrivato con Rain On Me, mix che ha soffocato quel capolavoro pop che è il duetto con Ariana Grande.

Tutto è cambiato con Free Woman, Rina Sawayama ha aggiunto qualcosa alla canzone, che ne è uscita meglio dell’originale. Ero curiosissimo di Fun Tonight (visto che è il mio brano preferito di Chromatica) e tutto quello che posso dire è: “Dove sono le telecamere? Qui siamo sicuramente su Scherzi a Parte”, una perla vandalizzata. Mi sono ripreso con 911, Charli XCX è stata un valore aggiunto, bene anche Plastic Doll e Sour Candy. Enigma (che in Chromatica non mi è mai piaciuta troppo) con questa nuova veste mi ha fatto venire voglia di ballarla in una discoteca affollata, che adesso è un’utopia.

La vera sorpresa è arrivata con Replay, altro pezzo che skippo spesso in Chromatica e che in questa versione assume un’identità totalmente diversa, sexy, cupa e graffiante. Replay Doss Remix diventa uno dei miei pezzi preferiti di Dawn of Chromatica. Sine From Above era intoccabile, ovvio che ogni tentativo di fare di meglio con un remix sarebbe fallito. 1000 Doves remix pare uscita da Hit mania Dance 2001 e passo. Bree Runway e Jimmy Edgar però mi hanno fatto riprendere con il remix di Babylon, davvero apprezzabile. Babylon Haus Labs chiude in maniera perfetta un disco di cui nessuno sentiva il bisogno, ma che alla fine ha regalato qualche soddisfazione. Adesso però tutta la mia attenzione è per Love For Sale.

Lady Gaga, i voti a Dawn of Chromatica.

1 Alice (LSDXOXO Remix) VOTO: 2

2 Stupid Love (COUCOU CHLOE Remix) VOTO: 5

3 Rain On Me (Arca Remix) by Lady Gaga & Ariana Grande VOTO: 1

4 Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity Remix) (Ft. Rina Sawayama) VOTO: 8,5

5 Fun Tonight (Pabllo Vittar Remix) (Ft. Pabllo Vittar) VOTO: 4

6 911 (Charli XCX & A. G. Cook Remix) (Ft. Charli XCX) VOTO: 8

7 Plastic Doll (Ashnikko Remix) (Ft. Ashnikko) VOTO: 7

8 Sour Candy (Shygirl & Mura Masa Remix) by Lady Gaga & BLACKPINK (Ft. Shygirl) VOTO: 7,5

9 Enigma (Doss Remix) VOTO:

10 Replay (Dorian Electra Remix) VOTO: 9

11 Sine From Above (Chester Lockhart, Mood Killer & Lil Texas Remix) by Lady Gaga & Elton John VOTO: 5

12 1000 Doves (Planningtorock Remix) VOTO: 3

13 Babylon (Bree Runway & Jimmy Edgar Remix) (Ft. Bree Runway) VOTO: 7

14 Babylon (Haus Labs Version) VOTO: 7,5