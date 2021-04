A due mesi dal rapimento dei cani di Lady Gaga, ieri la Polizia di Los Angeles ha arrestato i colpevoli. Adesso i rapitori sono in carcere con l’accusa di tentato omicidio e rapina. Pare che le forze dell’ordine abbiano delle prove schiaccianti contro questi uomini, compresi dei video che li incastrano. Il vero colpo di scena è che anche la donna che ha consegnato i due bulldog francesi alla Polizia è stata arrestata perché ritenuta complice. Gli agenti avevano già dei sospetti e sembra che per questo avessero consigliato a Lady Gaga di non pagare la ricompensa di 500.000$.

Anche il dogsitter adesso sta bene è uscito dall’ospedale ed ha ripreso il suo lavoro. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.

5 arrests have been made in the shooting of @LadyGaga ‘s dogwalker Ryan Fischer and the abduction of 2 of her French bulldogs, the Los Angeles Police Department confirms.

The people who kidnapped Lady Gaga’s dogs and shot her dog walker have been arrested and charged, according to TMZ.

Law enforcement also advised the singer to not pay the $500,000 reward to the woman who “found” the dogs as she also took part in the kidnapping. pic.twitter.com/37Oob0eF4z

— Pop Base (@PopBase) April 29, 2021